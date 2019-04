Dr. Andreas Lagg scheidet nach vielen Jahren aus Vorstand aus

In den neu gestalteten Clubräumen des TC GW Herzberg konnte der Vorsitzende Marc Böttcher zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Durch Spenden von Mitgliedern, ortsansässiger Firmen, dem Ehrenamtsfonds der Harz Energie und tatkräftige Unterstützung vieler Mitglieder unter der Leitung von Doreen Pralle konnte das besondere Projekt Neugestaltung gestemmt werden. Böttcher dankte allen und insbesondere Pralle, die einen Gutschein und einen Blumenstrauß erhielt.

Dr. Andreas Lagg schied zum Bedauern der Versammlung und des Vorstands aus seinem Amt als zweiter Vorsitzender aus. Auch der Vorsitzende der Tennisregion Südniedersachsen, Steffen Rauch, würdigte Laggs überdurchschnittliches Engagement für und um den Tennissport mit der Verleihung der silbernen Ehrennadel des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen.

Langjährige Treue

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Barbara Hufenbach geehrt. Guido Marwede bringt es auf 40 Jahre Mitgliedschaft. Beide erhielten Präsente als Dank für die langjährige Treue. Weiterhin wurden für überdurchschnittliches Engagement Heinz-Joachim Gropengießer, Hans-Jürgen Hansch, Vlado Sodoma, Ute Bick-Lautenbach, Regine Hansch und Ute Böttcher-Gropengießer mit einem Präsent bedacht.

Sportwart Torsten Schmidt und Jugendwartin Katja Wehmeyer, konnten über eine erfolgreiche Saison berichten. Sportlicher Höhepunkt war der Aufstieg der Herren 40 in die Oberliga und der zweite Platz des Teams in der Hallenrunde in der Nordliga, der zweithöchsten Spielklasse in Deutschland.

Kassenwartin Regine Hansch, vermeldete trotz der Investitionen ins neue Clubhaus solide Zahlen. Bei den Vorstandswahlen wurden zwei Posten neu vergeben. Als zweite Vorsitzende wurde Regine Hansch gewählt, ihren Platz als Kassenwart übernimmt Marco Duda. Als Pressewartin bestätigt wurde Heike Bartels.

Der Start in die Sommersaison erfolgt am morgigen Samstag ab 11 Uhr mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“, bei der jeder auf der Anlage im Kurpark Willkommen ist. Schläger und Bälle sind vorhanden. Ab 13 Uhr findet das traditionelle Doppel-Turnier um den Sparkassen-Pokal statt. Die offizielle Eröffnung des neuen Clubhauses wird ab 18 Uhr mit einer Party gefeiert.