Geschichte des Mühlgrabens erwandert

Reges Interesse fand ein Abend-Spaziergang des Heimat- und Geschichtsvereins entlang des Mühlengraben in Herzberg. Manfred Kirchner stellte die 800-jährige Geschichte des Grabens sowie der Anlieger und Betriebe rechts und links vom Graben mit vielen Beispielen und Erläuterungen vor. Ein Teil der Teilnehmer nutze am Ende der Tour das Angebot zu einer Klönrunde in „Sigis Pinte“. Viele Erinnerungen und Anekdoten wurden aufgefrischt.

