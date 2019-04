Günter Schmidt seit 50 Jahren im SoVD Herzberg

Die Mitglieder des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Ortsverband Herzberg, trafen sich im Hotel Englischer Hof zu ihrer Mitgliederversammlung. Dabei standen Berichte über Vorhaben im Jahr 2018, Planungen für das Jahr 2019 und zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt. Der Vorsitzenden Michael Schall begrüßte die Teilnehmer. Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde Günter Schmidt ausgezeichnet.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Siegfried Vahldieck zum Beisitzer gewählt. Da sich für die Aufgabe der Schriftführerin niemand fand, behielt Ines Kreter weiterhin das Amt kommissarisch. Dem Vorschlag des Vorstandes, einen Nachfolger zu suchen und benennen zu dürfen, stimmte die Versammlung einstimmig zu. Nach einem eingehenden Rückblick von Michael Schall auf Vorhaben und gesellige Veranstaltungen im Jahr 2018 berichtete Schatzmeisterin Anne Schleicher über Einnahmen und Ausgaben. Mit über 600 Mitgliedern sei der Ortsverband gut aufgestellt, sagte Schleicher.

Nach dem Grußwort der Kreisfrauensprecherin Sandra Overath dankte der Kreisvorsitzende Frank Uhlenhaut dem Ortsverband Herzberg für die engagierte Arbeit im Jahr 2018. Mit 6.000 Mitgliedern im Altkreis Osterode sei der SoVD eine starke Solidargemeinschaft und vertrete die Mitglieder mit einer nicht zu überhörenden sozialpolitischen Stimme. Der stellvertretende Bürgermeister von Herzberg, Ulrich Schramke, überbrachte in seinem Grußwort die besten Wünsche von Rat und Verwaltung der Stadt. 102 Jahre Beratungskompetenz des SoVD würden auch heute noch von den Mitgliedern gerne genutzt, so Schramke.

Nach den Ehrungen informierte Siegfried Vahldieck über die gemeinsamen Vorhaben in diesem Jahr. Dazu zählt als erster „Fröhlicher SoVD Treff“ des Ortsverbandes ein Treffen an jedem 3. Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der Seniorenresidenz Stiemerling, erstmalig am 17. April. Jeder Nachmittag wird anders gestaltet. Es wird gesungen, gespielt und gelacht.

Außerdem stehen informative Vorträge auf dem Programm. Auch Wünsche der Teilnehmer sollen berücksichtigt werden. Unter anderem sind ein Familienfrühstück im Schloss, eine Fahrt zum Spargelessen, ein Sommerfest, ein Herbstfest und eine Weihnachtsfeier im Schloss vorgesehen. Für Gehbehinderte wird für Veranstaltungen im Schloss Herzberg ein Hol- und Bringedienst vom und zum Parkplatz am Schloss eingerichtet.

Ehrungen

Für 10-jährige Mitgliedschaft: Lydia und Horst Anysas, Julia und Wolfgang Bachmann, Fred Domjahn, Bianca, Detlev und Jamie, Helga Graun, Kathrin und Philipp Lüer, Daniela Müller, Ursula Pede, Margarete und Klaus-Dieter Roddeck, Andrea und Werner Urban sowie Jutta, Maria-Magdalena und Peter Zander

20-jährige Mitgliedschaft: Martin Apitzsch, Helga und Uwe Dada, Hannelore Dreymann, Reiner Jansen, Ernst Jopp, Herbert Rößeling, Ingrid Wedekind und Dieter Weidler

25-jährige Mitgliedschaft: Eberhard Böttcher, Karl-Heinz Dreymann, Hans- Joachim Gutsche, Horst Kretschmer, Joachim Köthe, Horst Romahn, Hans Dieter Steinmann und Peter Walterfang

50-jährige Mitgliedschaft: Günter Schmidt.