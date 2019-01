Neue Schulsanitäter an der Oberschule Herzberg

Die Oberschule in Herzberg hat neue Schulsanitäter. Damit wird soziales Engagement gefördert: Die Schülerinnen und Schüler bringen sich kontinuierlich, aktiv und sozial in das Schulleben ein. Die Schule unterstützt so ein rücksichtsvolles und verantwortungsvolles Miteinander und das soziale Klima...