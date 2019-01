Neuer Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Herzberg

Artur Smorodin hat zum 1. Januar die Position als Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode übernommen. Der 48-Jährige war in den letzten zwei Jahren bereits als Leitender Oberarzt der Abteilung tägig. Die Expertise des neuen Chefarztes liegt im Bereich der Behandlung von Patientinnen mit Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Harninkontinenz und Genitalsenkungen und der speziellen Geburtshilfe.

Der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe beherrscht das gesamte Spektrum der konservativen und operativen Gynäkologie und verfügt über umfangreiche geburtshilfliche Kenntnisse und Erfahrungen. „Meinen Patientinnen möchte ich weiterhin eine gute und menschliche Medizin bieten und sie mit meinem Team kompetent und wohnortnah betreuen“, sagt der neue Chefarzt. In der Geburtshilfe unterstütze er das familienorientierte Konzept der zertifizierten „babyfreundlichen Geburtsklinik“. „Zudem ist mir auch eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten wichtig“, so Smorodin.

Der Arzt studierte Humanmedizin an der Staatlichen Medizinischen Hochschule in Jaroslawl. Er arbeitete in Kliniken in Russland und der Ukraine und erwarb 2000 seinen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Seit 2007 lebt er in Deutschland. Nach Tätigkeiten als Assistenzarzt in der Helios Bördeklinik sowie als Fach- und Oberarzt in der Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Klinik Zerbst/Anhalt war er seit Januar 2016 als Leitender Oberarzt im Herzberger Krankenhaus tätig.

„Ich freue mich, dass wir mit Herrn Smorodin einen erfahrenen Mediziner aus den eigenen Reihen für die Chefarztposition gewinnen konnten“ sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. „Herr Smorodin kennt unser Haus, die Kollegen der Abteilung und die Menschen hier in der Region gut.“