Drückjagd findet Samstag in mehreren Revieren statt

Am Samstag, 5. Januar, findet in den Jagdrevieren Hörden, Schwiegershausen, Elbingerode und Herzberg sowie in den staatlichen Revierförstereien Krücker und Rehhagen eine revierübergreifende Drückjagd auf Schwarzwild statt. Wanderer und Spaziergänger werden gebeten, diese Reviere in der Zeit von 9 bis 13 Uhr aus Sichergründen zu meiden. Autofahrer werden beim Befahren der Straßen in diesen Revieren gebeten, ihre Geschwindigkeit zu verringern, da mit Wildwechsel und freilaufenden Hunden zu rechnen ist.

