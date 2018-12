Neue Trikots für die Spieler

Pünktlich zum letzten Heimspiel der Herbstserie konnte die erste Tischtennis-Mannschaft des TV Pöhlde einen neuen Satz Trikots in Empfang nehmen. Das Team dankte der Sponsorin Ute Falke von der Leo Tankstelle in Pöhlde und überreichte neben einem Blumenstrauß auch eine kleine Schachtel Schokolade. Im neuen Outfit wollen die Pöhlder nun auch in der Rückrunde um einen vorderen Platz in der 2. Kreisklasse kämpfen – in heimischer Turnhalle blieben sie in der Hinserie unbesiegt.

