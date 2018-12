HarzKurier-Filmpremiere: 100 Tage lang auf alles verzichten

Herzberg. Die HarzKurier-Filmpremieren werden am Mittwoch, 5. Dezember, um 20.45 Uhr fortgesetzt. Gezeigt wird der Film „100 Dinge“ von Florian David Fitz.

Die HarzKurier-Filmpremieren werden am heutigen Mittwoch, dem 5. Dezember, fortgesetzt. In den Central Lichtspielen in Herzberg wird um 20.45 Uhr der Film „100 Dinge“ mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer gezeigt.

Kurzinhalt

Toni (Matthias Schweighöfer) liebt seine Espressomaschine. Paul (Florian David Fitz) liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers. Aber vor allem kann Paul nicht ohne Toni und Toni nicht ohne Paul. Aber das wissen sie nicht.

Immer geht es darum, wer besser oder cooler ist, und das haben sie nun davon: Jetzt sitzen sie da, ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren. Und das ist erst Tag eins!

100 Tage, haben sie gewettet, müssen sie auf alles verzichten. Jeden Tag kommt nur ein Gegenstand zurück. Und schon verheddern sie sich in Fragen, die ihnen vorher nie gekommen sind: Was braucht man wirklich? Besitzen wir unsere Dinge oder unsere Dinge uns?

Gibt es den freien Willen überhaupt, und wie oft kann man eine Unterhose wenden, bevor sie auf den Sondermüll muss?