Tambour-Corps ehrt Mitglieder

Die Mitglieder des Tambour-Corps Herzberg trafen sich zur Spielerversammlung, um die Höhepunkte und die Teilnahmen an Auftritten sowie Übungsabenden in der vergangenen Saison zu besprechen. Insgesamt absolvierten die Musiker 30 Auftritte an 27 Tagen. Darunter waren zwölf Konzerte – davon zwei bei...