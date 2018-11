Finanzgeschenke für den Tierschutzverein

Melanie Behre und Uwe Klingemann, Kassenwartin und Vorsitzender des Kyffhäuser Kameradschaft Wulften, haben jüngst den Tierschutzverein besucht und hatten eine Spende im Gepäck. Die resultierte aus der so genannten Cold Water Challenge mit dem „Whiskey Club“ Wulften. Die Kameradschaft hatte den Club nominiert. Sollte dieser der Aufforderung nicht nachkommen, hätte er fünf Kisten Bier ausgeben müssen. In der Oder holte man sich also nasse Füße für die gute Sache. Das Vorstandsteam des Tierschutzvereines um Adalies Drettwan und Resi Berkefeld freute sich natürlich über die Spende. Bei der Gelegenheit konnten dann auch Gina und Petra Barke von der Firma Dachkau ihre Spende überreichen. Am Ende schauten sich die Besucher dann im Neubau um, den sie sehr beeindruckend fanden.

