Pöhlder Narren übernehmen die Macht

Am 11. November um 11.11 Uhr hat in der Region die fünfte Jahreszeit begonnen: Am Sonntag übernahmen die Pöhlder Narren den überdimensionierten Rathausschlüssel von Herzbergs Bürgermeister Lutz Peters und damit symbolisch die Macht bis Aschermittwoch. Nach dem traditionellen Gottesdienst marschierten die Narren des Pöhlder Carneval Club (PCC) unter fröhlichen „Pöhlde Helau-Rufen“ und dem Narrhalla-Marsch mit Lutz Peters in ihrer Mitte in das Bürgerhaus ein. Um Schlimmeres zu vermeiden, beugte sich Peters der Forderung des stellvertretenden PCC-Vorsitzenden Roland Günther und übergab den Rathausschlüssel.