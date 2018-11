Mara Hesse sammelt beim TC Wulften drei Vereinstitel

Zum Ende der Sommersaison fand der Saisonabschluss des TC Wulften mit den Finalspielen der diesjährigen Clubmeisterschaften statt. Erstmalig wurden in diesem Jahr die Clubmeisterschaften seit Juni nahezu über die gesamte Saison ausgetragen, so dass unter Regie der beiden Sportwarte Stefan Kellner und Sören Schülbe bis zu den Finalspielen ein dauerhafter Spielbetrieb stattfand. In den Kategorien Damen-Einzel, Damen-Doppel, Herren-Einzel, Herren-Doppel und Mixed im Erwachsenenbereich sowie bei den Junioren und Midcourts der Jugend wurden spannende Spiele ausgetragen.

Unter insgesamt 42 Teilnehmern war Mara Hesse die erfolgreichste Teilnehmerin. In allen Konkurrenzen, an denen sie den Start gegangen ist, holte sie auch den Titel. Gemeinsam mit ihren Partnerin Louisa Diedrich gewann sie das Damen-Doppel eindeutig 6:4 und 6:0 gegen das Mutter-Tochter-Duo Gaby und Aline Gauder. Direkt im Anschluss musste das Doppel untereinander um die Meisterschaft kämpfen, wobei Hesse das Einzel gegen Diedrich 6:4 und 6:3 für sich entscheiden konnte.

Heißer Kampf im Mixed-Finale

Im Mixed-Doppel hatte Hesse gemeinsam mit Stefan Kellner mehr zu kämpfen. Schlussendlich konnten sie aber auch das spannende Spiel gegen Kerstin Ludwig/Matthias Biegler mit 6:4 und 7:5 gewinnen.

Im Herren-Doppel holte Stefan Kellner gemeinsam mit seinem Partner Kai Schmidt seinen zweiten Titel gegen Norbert Sachwitz und Jürgen Uhlmann nach anfänglichen Schwierigkeiten in drei Sätzen mit 1:6, 6:1 und 7:5.

Die Clubmeisterschaft im Herren-Einzel sicherte sich Niklas Ehrhadt gegen Matthias Biegler glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2.

Mönnich-Geschwister räumen ab

Die Titel der Junioren-Clubmeister gehen an die Geschwister Joshua und Juliane Mönnich. In einem sehr ausgeglichenem Spiel gegen Maximilian Engel hatte Joshua Mönnich am Ende in zwei Sätzen die Nase vorn. Seine Schwester und Charlotte Ehrhardt haben ein sehr interessantes Finale gespielt, dass Mönnich für sich entschieden hat.

Bei den Midcourts wurde der Vereinsmeister durch ein K.o.-System ermittelt. Hier gewann Antonio Garcia alle Spiele und ist Clubmeister. Vizemeister ist Conrad Ehrhardt. Der Abschluss des Finaltages endete am Abend im Vereinsheim in einer gemütlichen Runde, zu der der Vorstand alle Mitglieder und Teilnehmer der Clubmeisterschaften eingeladen hatte.

Die Jahreshauptversammlung findet am 16. Februar 2019 statt.