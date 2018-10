150 Jahre Eisenbahnverkehr zwischen Herzberg und Northeim

Der Heimat- und Geschichtsverein Herzberg hatte diesen Monat wieder ein interessantes Thema für die monatliche Veranstaltung aus der Geschichte Herzbergs angeboten: Einen Vortrag von Michael Reinboth über 150 Jahre Eisenbahn Herzberg – Northeim. Reinboth ist auch Sprecher der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“. Hier haben sich die bisher für Bus und Bahn tätigen Vereine und Verbände mit vielen engagierten Bürgern zu der aktiven Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ zusammengeschlossen.

Die Geschichte der Südharzbahn sei unerschöpflich und habe viele Besonderheiten, so Reinboth. In zwei Abschnitten wurde am 1.12.1868 und 1.8.1869 die Bahn in Betrieb genommen. Alles Wissenswerte über die Südharzstrecke wird in dem umfangreichen Jubiläumsbuch „150 Jahre Südharzbahn“ nachzulesen sein, welches der Geschichtsverein Walkenried im kommenden Jahr herausbringt.

Gemeinsames Bauprojekt

Drei Staaten waren an der Bahn am Südharzrand beteiligt, die Königreiche Preußen und Hannover sowie das Herzogtum Braunschweig. Jeder Staat hatte eigene Pläne und unterschiedliche Finanzierungen. Preußen wollte die Bahn privat finanzieren, für Braunschweig und Hannover sollten es Staatsbahnen werden. Damit gestaltete sich der Bau der Südharzbahn von Beginn an schwierig.

Für Hannover sollte die Industriestadt Osterode angeschlossen werden, Preußen wollte eine direkte Linie durch das Helmetal an Osterode vorbei. Osterode erhielt später Anschluss durch die Westharzstrecke Herzberg – Seesen. Das Herzogtum Braunschweig lockte mit kostenlosem Baugrund, einem Baukostenzuschuss von 95.000 Talern sowie Steuern- und Abgabenfreiheit. Die Linie wurde dann auch über Walkenried geführt.

Ein in Deutschland einmaliger Tunnel

Der Bau über Walkenried führte zum Bau des Walkenrieder Tunnels. Bei den Bauarbeiten stieß man auf die Himmelreichhöhle, bis heute der größte Höhlenraum in Deutschland. Der Plan, hier eine Schauhöhle zu eröffnen, wurde nach einen Unfall wieder verworfen. Der im Gipskarst gelegene Tunnel machte durch eindringendes Wasser immer wieder Probleme, die durch den Bau eines umfangreichen Stollensystems weitgehend behoben wurden. Bis heute ist der Walkenrieder Tunnel der einzige mitten durch eine Höhle führende Tunnel in Deutschland.

Der Tunnel Walkenried und der dortige Bahnbetrieb heute. Foto: Michael Reinboth

1878 entwickelte sich die Strecke zu einer der wichtigsten Achsen des deutschen Güterverkehrs. 1938 fuhren täglich 60 bis 70, im Krieg dann bis zu 100 Güterzüge täglich am Südharz entlang. Die Bedeutung der Strecke veranlasste die sowjetische Besatzungsmacht, auf eine Wiedereröffnung des Güterverkehrs zu drängen, was letztlich ab 1949 möglich war.

Viel befahren mit Güterverkehr

Bis 1989 verkehrten über Walkenried – Ellrich nur Güterzüge. Die immer stärkere Zahl der Güterzüge führte zum Bau der „Helmetalbahn“ als Entlastungsstrecke. Sie wurde von SS-Baubrigaden mit Hilfe zahlloser Häftlinge errichtet, ging aber nie in Betrieb. Zusammen mit der Evakuierung des KZ Mittelbau-Dora auf der Schiene sei dies das dunkelste Kapitel der Südharzstrecke.

Der Personenverkehr auf der Südharzstrecke hatte nie die Bedeutung wie der Güterverkehr. Nur wenige durchgehende Fernzüge nutzten sie. Nach 1945 erlosch der durchgehende Personenverkehr. 1986 plante die Bundesbahn eine drastische Reduzierung des Reiseverkehrs, die Strecken nach Odertal und nach Seesen sollten eingestellt werden. Dazu kam es letztlich aber nicht.

Mit positiver Aussicht für die Zukunft

Heute wird die Strecke im Stundentakt befahren. Gleise, Bahnhöfe und Fahrzeuge sind auf aktuellem Stand. In absehbarer Zeit soll die Strecke von einem Stellwerk in Göttingen aus ferngesteuert werden. Ein Problem bei Bauarbeiten an der Strecke sei die Infrastruktur, welche kaum noch Spielräume zulasse und bei Bauarbeiten zu aufwendigem Ersatzverkehr mit Bussen führe.

Zum Ende seines Vortrages prognostizierte Reinboth eine positive Entwicklung der Strecke: „Unter dem Strich jedoch sind die Fortschritte beachtlich, und die Südharzstrecke kann im Jubiläumsjahr in eine sichere Zukunft blicken“.