Kai-Uwe Große ist neuer Ortsbürgermeister von Pöhlde

Der neue Ortsbürgermeister von Pöhlde heißt Kai-Uwe Große (CDU). In der Ortsratssitzung in der Gaststätte Andres wurde er einstimmig als Nachfolger des verstorbenen Ulrich Müller gewählt. Große bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und versprach eine faire Zusammenarbeit im Ortsrat und...