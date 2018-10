Er ist ins Harzer Land zurückgekehrt

Dass ein Pastor an jenem Ort wirkt, an dem er auch schon seine ersten Schritte im Glauben machte, ist eher ungewöhnlich. Im Falle von Gerd Florian Beckert, der bei einem Gottesdienst in der Herzberger Nicolai-Kirche in sein Amt eingeführt wurde, trifft jedoch genau das zu. Zwischendurch verschlug...