Herzberger Schützen feiern einen Heimsieg

Die Herzberger Schützen haben ein Vergleichsschießen zusammen mit der SG Hannover-Südstadt ausgerichtet. Dabei luden die Welfenstädter auch zum Familienfest ein.

Beide Schützengesellschaften trafen sich bereits zum zehnten Mal zu einem Vergleichsturnier. In diesem Jahr waren die Herzberger wieder einmal an der Reihe, den Vergleich auszurichten. Der Wettkampf um die begehrte Ehrenscheibe wurde im Auflage- und Liegendanschlag über 50 Meter ausgetragen. Jeweils zwölf Schützen beider Mannschaften schossen hierbei den Auflageanschlag mit 30 Wertungsschüssen, zwei Schützen kämpften im Liegendanschlag mit 60 Wertungsschüssen gegeneinander.

In der ersten Disziplin traten Heiko Wolter von der SG Herzberg und Günter Wietbrok von der SG Südstadt auf Pritschen liegend gegeneinander an. In drei Serien zu je zwei mal zehn Schüssen ging es in diesem Jahr besonders spannend zu. So erreichten beide Schützen nach den ersten 20 Schüssen den identischen Zwischenstand von 186 Ringen. Wietbrok erreichte in der zweiten Serie das identische Ergebnis 186 mit erneut 92 und 94 Ringen und lag mit acht Ringen nun vor Wolter, der jedoch zu den nervenstarken Liegendschützen gehört. Dies zeigte er in der dritten Serie mit zunächst 96 und anschließend 95 Ringen. Wietbrok kam zunächst auf 93 und letztlich 88 Ringen und verlor damit das Liegendschießen mit 553 zu 555 Ringen knapp an Heiko Wolter.

Herzberger dominieren

In der zweiten Disziplin Auflageanschlag waren die Herzberger von Beginn an die klar bessere Mannschaft und zeigten kaum Schwächen vor den Scheiben. Mit 3001 zu 2867 Ringen fuhren die Gesamtsieger auch in dieser Disziplin den Sieg ein. In drei Serien zu je zehn Schützen traten beide Vereine nacheinander an und staunten nicht schlecht, als Brigitte Prietz für die SG Herzberg das Gesamtergebnis von 291 Ringen mit den sehr guten Serien 97, 98 und 96 erreichte.

Bester Einzelschütze der SG Südstadt wurde erneut Falk Priebe als zweitbester Gesamtschütze mit 283 Ringen (91, 95, 97). Die Plätze drei und vier gehörten den Herzbergerinnen Alexandra Burghard (281) und Petra Wawoczny (279). Insgesamt ging das Vergleichsschießen mit 3556 zu 3420 Ringen an die SG Herzberg. Das 11. Vergleichsschießen wird 2019 wieder in Hannover in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole ausgetragen.

Er-und-Sie-Pokal

Zusätzlich wurde in diesem Jahr der Er-und-Sie-Pokal ausgeschossen, zu dem elf Mannschaften beider Vereine mit dem KK-Gewehr im Auflageanschlag jeweils fünf Wertungsschüsse abgeben mussten. Die Herzberger Schützin Brigitte Prietz erreichte auch im zweiten Wettkampf des Vergleichsschießens das bester Einzelergebnis und obendrein auch noch das Maximalergebnis von 50 Ringen, also fünf aufeinander folgenden Zehnen. Zusammen mit den 47 Ringen von Wilfried Bischoff gewannen beide Schützen mit dem Gesamtergebnis von 97 Ringen den Er-und-Sie-Pokal 2018.

Auf dem zweiten Platz folgten mit 93 Ringen Helga Bierwirth (47) und Hans Jürgen Bierwirth (46). Alexandra Burghard (46) und Nils Burghard (44) folgten mit 90 Ringen auf dem dritten Platz.

Der Vorsitzende Rainer Sause bedankte sich bei allen Beteiligen für die große Teilnahme am Familienfest, dem Vergleichs- und Pokalschießen. Die Herzberger Schützen freuten sich über viele Gäste, die das Familienfest mit Gegrilltem, Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken besuchten.