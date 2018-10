Gerd Florian Beckert wird neuer Pastor der Nicolai-Gemeinde

Gerd Florian Beckert wird neuer Pastor in der Nicolai-Gemeinde in Herzberg.

Herzberg Sonntag wird die vakante Pastorenstelle in der Nicolai-Gemeinde in Herzberg in einem Gottesdienst neu besetzt. Gerd Florian Beckert wird Pastor.

Von der Moore und dem Höhenzug der Weper zurück in den Südharz: Pastor Gerd Florian Beckert wird am kommenden Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes in seinen Dienst in der ev.-luth. Nicolai-Gemeinde Herzberg durch Superintendent Volkmar Keil eingeführt. Damit ist wieder ein Pastor vor Ort. Beckerts Vorgänger, Pastor Sulimma, war zum 1. Mai in den Ruhestand verabschiedet worden. In der Zwischenzeit vorsorgte Pastor Depker die Gemeinde als Vakanzvertreter.

Herzberg ist dem neuen Pastor nicht fremd: Er stammt gebürtig aus Osterode und ist in Herzberg aufgewachsen. Einige Stationen hat er in seiner Berufsbiographie bereits durchlaufen. Das Theologiestudium begann der heute 32-Jährige an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal und setzte es an den Universitäten Leipzig und Göttingen fort. Sein Vikariat – der praktische Ausbildungsteil zum Pastor – führte ihn nach Hoheneggelsen bei Hildesheim.

Probedienst

Während des Probedienstes war er anfangs im Kirchenkreis Syke-Hoya, zuletzt in der Kirchengemeinde Leine-Weper und im Nachbarkirchenkreis Leine-Solling eingesetzt. Beckert sagt: „Es ist schon etwas Besonderes, in die Heimatgemeinde zurückzukehren. Die Pfarrstelle in der Nicolai-Gemeinde ist am Ende des Probedienstes die erste, auf die ich mich bewerben durfte. Für mich ein Glücksfall, dass es gleich geklappt hat.“

Für den Anfang hat sich der junge Pastor vorgenommen, viele Gespräche zu führen und Besuche zu machen, um die Gemeinde neu kennenzulernen. „In den letzten 13 Jahren, seitdem ich aus Herzberg weg zog, hat sich bestimmt vieles verändert.“ Beckert vermutet: „Um richtig anzukommen, braucht es etwa ein Jahr. In der Zeit möchte ich verstehen, wie die Gemeinde funktioniert und welche Bedürfnisse es gibt.“ Dass Kirche einladend wirkt, dazu möchte Gerd Florian Beckert beitragen. Dabei das Evangelium verkündigen und Menschen seelsorgerlich begleiten. Er sagt: „Ich möchte kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer sein. Mit dem Kirchenvorstand, den Haupt- und Ehrenamtlichen, den Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis, und vielleicht auch neuen Gesichtern zusammen.“

Seine ersten Eindrücke seien sehr positiv. „Der Kirchenvorstand und die Mitarbeitenden sind aufgeschlossen, hilfsbereit und kooperativ. Ich fühle mich willkommen. Ehrlich gesagt habe ich aber auch Respekt vor der Größe der Gemeinde. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als es noch zwei volle Pfarrstellen und den Gemeinde-Anteil des Superintendenten in Nicolai gab.“

Ausdauersportler

Bis 2012 war Herzberg Sitz des gleichnamigen Kirchenkreises, der dann mit den übrigen Altkreisen Osterode und Clausthal zum jetzigen Kirchenkreis Harzer Land mit Sitz in Osterode fusionierte. „Pastor Marhenke unterstützte bis zu seiner Pensionierung im September mit einer viertel Stelle in Nicolai. Hans-Jürgen Marhenkes Stellenanteil wird nicht wieder besetzt werden. Dieser Wegfall hat Konsequenzen“, bedauert Beckert, der im Augenblick mitten in den Umzugsvorbereitungen steckt. „Ich bin neugierig auf die Begegnungen in Herzberg“, freut sich der Ausdauersportler, der viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, durch die Natur joggt und schwimmt, und schneereiche Winter im Harz ersehnt, in denen er dem Skilanglauf nachkommen kann.

Zum Einführungsgottesdienst in der Nicolai-Kirche mit Superintendent Volkmar Keil und der Kantorei unter Leitung von Kirchenkreiskantor Jörg Ehrenfeuchter wird am kommenden Sonntag, 14. Oktober, um 14 Uhr eingeladen. Im Anschluss an den Festgottesdienst wird zum Empfang in den Kirchsaal gebeten. Dort gibt es Möglichkeit zur persönlichen Begegnung.