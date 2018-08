Tambourcorps wanderte nach Lonau

Musiker und Förderer des Tambour-Corps Herzberg wanderten rund um Lonau. Bei warmen Wetter machten sie sich auf den Weg. Zunächst ging’s vom Dorfgemeinschaftshaus zum Auerhuhn Gehege, dann zum Waldschwimmbad und anschließend zur Wassertretstelle. Dort wurde eine größere Rast eingelegt. Das letzte Stück zurück zum Dorfgemeinschaftshaus war dann nur noch ein Katzensprung. Insgesamt legten die Wanderer eine Strecke von knapp sieben Kilometern über 200 Höhenmetern zurück. Fazit: Die Mitglieder vom Tambour-Corps Herzberg können auch ohne Musik im zügigen Schritt marschieren. Wer mit musizieren will, der kann zu den Übungsabenden kommen: montags von 17 bis 19 Uhr und mittwochs von 17. bis 20:30 Uhr in den Kellerräumen der Nicolaischule in Herzberg.

