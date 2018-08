Unbekannter überfällt Spielhalle in Herzberg

Eine Spielhalle in der Hauptstraße in Herzberg wurde am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr überfallen. Der Täter erbeutete eine Summe Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem 180 bis 190 cm großen Mann mit stabiler Figur. Er trug eine rote Wollmütze, einen schwarzen Kapuzenpullover mit rotem Druck auf der Brust und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551/70050 entgegen. mel

