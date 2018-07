Heidersdorfer Gemeinschaft feiert ihr 65. Heimattreffen

Auch die Heidersdorfer Gemeinschaft bleibt von der demografischen Entwicklung nicht verschont. Trotzdem wurde die Erwartung auf gute Teilnahme am 65. Heimattreffen der Heidersdorfer, Kreis Lauban in Schlesien, doch erfüllt. So freute sich der Sprecher der Heidersdorfer Gemeinschaft, Helmut Richter,...