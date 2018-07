6-Quadratmeter-Lagerfeuer: Jugendliche handeln sich Anzeige ein

Jeder noch so kleine Funke kann derzeit ein Feuer verursachen, warnt die Polizei. Foto: Stefan Sauer/dpa (Archiv)

Lonau Jugendliche hatten in Lonau ein großes Lagerfeuer entzündet. Die Polizei warnt wegen der Trockenheit vor offenem Feuer jeglicher Art.

Laue Sommernacht und dazu ein Lagerfeuer – aufgrund der aktuellen Trockenheit ist diese Idylle mehr als trügerisch und führte in der Nacht zum 15. Juli auch zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei Herzberg. Anwohner hatten ein Feuer nahe des Sportplatzes in Lonau gemeldet.

„Mehr als nur gefährlich“

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte sechs Jugendliche, die ein 2 mal 3 Meter großes Lagerfeuer entzündet hatten. „In der aktuellen Lage ist dies mehr als nur gefährlich“, betont Polizeihauptkommissar Ulrich Pflugfelder auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Leiter der Polizeistation Herzberg appelliert an die Vernunft der Menschen. „Jeder noch so kleine Funke, jede arglos weggeworfene Zigarettenkippe, kann umgehend ein Feuer verursachen“, betont er.

Anzeige angefertigt

Dass ein solcher Leichtsinn auch Folgen haben kann, musste auch die Gruppe der sechs Jugendlichen in der Nacht in Lonau erfahren. Die Polizisten nahmen die Personalien auf und fertigten gegen jeden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die sie an die Stadt Herzberg weiterleiteten. „In der Satzung der Stadt ist klar festgelegt, dass offenes Feuer verboten ist“, erläutert Ulrich Pflugfelder. Dies gelte auch für viele der anderen Kommunen im Landkreis.