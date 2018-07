DRK lädt zur Blutspende ein

Pöhlde Der DRK-Ortsverband Pöhlde lädt am kommenden Freitag, 6. Juli, zur nächsten Blutspendenaktion ein. Die Blutspendenaktion findet von 15.30 bis 19.30 Uhr am Bürgerhaus in der Straße Am Sportplatz in Pöhlde statt. Wichtig ist die Mitnahme des Personalausweises.