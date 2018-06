Schwerer Unfall auf Herzberger Kreuzung fordert vier Verletzte

Herzberg Zwei Autos kollidierten am späten Samstagabend auf der Kreuzung B27/Englischer Hof in Herzberg. Unter den Verletzten ist ein Kind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Samstagabend auf der Kreuzung B27/Englischer Hof in Herzberg gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen mitten auf der Kreuzung frontal zusammen. Vier Personen – darunter ein Kind – wurden teils schwer verletzt.

Der Fahrer eines Opel Vectra wollte gegen 22.20 Uhr aus Richtung Bad Lauterberg am Ortseingang Herzberg nach links in die Hebbelstraße einbiegen und stieß dabei mit dem Honda Civic eines 25-Jährigen aus Osterode zusammen, der in Richtung Bad Lauterberg unterwegs war.

30 Meter weggeschleudert

Der Vectra wurde durch die Wucht des Aufpralls gut 30 Meter von der Unfallstelle weggeschleudert. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit. Zeugen, die sich an der Kreuzung befanden, als der Unfall passierte, hätten ausgesagt, dass der Civic-Fahrer viel zu schnell gefahren sei, sagte Frank Kaiser von der Polizei Herzberg.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Herzberg mit 23 Einsatzkräften, die Rettungsdienste aus Barbis, Herzberg und Gieboldehausen sowie der Notarzt aus Bad Lauterberg vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, damit die Polizei die Unfallstelle von oben fotografieren konnte. Die beiden Unfallfahrzeuge werden aller Voraussicht nach beschlagnahmt.