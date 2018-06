Unfall in Herzberg: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 243 in Herzberg ereignete. Ersten Erkenntnissen nach soll der Mann gegen 19.30 Uhr aus Richtung Osterode kommend auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Sieberstraße unterwegs gewesen sein,...