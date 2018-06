Sanierung: Am Welfenschloss geht es gut voran

Es wird in absehbarer Zeit einen Flucht- und Wartungsweg rund um das Schloss Herzberg geben. Der wird, so Dipl.Ing. Ulrich Rütjerodt vom Staatlichen Baumanagement Südniedersachsen, auch für die Öffentlichkeit begehbar sein. Gleichzeitig würden in den Marstallflügel und in den Grauen Flügel...