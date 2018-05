Muttertags-Brunch und viele Mitmachaktionen im Programm

Nachdem die erste Teilnahme des „Vereins für Plattdeutsch und Dorfgeschichte Hattorf am Harz“ zum Museumstag im Jahr 2017 sehr erfolgreich war, möchte sich der Verein auch in diesem Jahr auf dem Anwesen in der Steinstraße 3 mit einem kleinen Programm präsentieren. Aufgrund der notwendigen...