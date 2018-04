Tötungsdelikt: Soko ermittelt in Herzberg

Den Leichnam einer 75-jährigen Frau (Foto) fanden Ermittler am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in Herzberg. Die Rentnerin wurde Opfer einer Gewalttat. Die Ermittlungen übernimmt eine Sonderkommission (Soko).

Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt, teilten die Staatsanwaltschaft Göttingen und die Polizeiinspektion Northeim/Osterode gestern Abend in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Frau als vermisst gemeldet

Demnach wurde der Herzberger Polizeidienststelle am 18. April gemeldet, dass die alleinlebende 75-Jährige vermisst würde. Sie sei zu Hause nicht anzutreffen, und das Grundstück würde zunehmend verwahrlosen. Daraufhin wurden die Ermittlungen in einem Vermisstenfall aufgenommen.

Zunächst schien es, als würde sich die Herzbergerin bei einem Familienangehörigen im Ausland aufhalten. Doch dort war sie wiederholt nicht zu erreichen.

Leiche war versteckt abgelegt

Um die Hintergründe über das Verschwinden der Frau aufklären zu können, beantragte die Staatsanwaltschaft Göttingen beim Amtsgericht Göttingen einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Rentnerin. Die Durchsuchung des Hauses erfolgte am 25. und 26. April.

Wie es in der Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter heißt, kamen am zweiten Tag auch zwei Leichenspürhunde der Polizei zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe wurde die versteckt abgelegte Leiche der Frau im Haus gefunden. Ein Rechtsmediziner wurde hinzugezogen. „Noch am Donnerstagabend wurde der Leichnam in der Göttinger Rechtsmedizin obduziert. Dabei wurden massive Gewalteinwirkungen auf Kopf und Rumpf festgestellt“, teilte gestern ein Polizeisprecher nach Abschluss der Obduktion mit.

Zuletzt gesehen am 18.9.2017

Angaben zum Todeszeitpunkt lagen gestern noch nicht vor. Lebend gesehen wurde das Opfer nachweislich zuletzt am 18. September 2017, als die Frau ihre Hausärztin aufsuchte. Für die weiteren Ermittlungen ist es von besonderer Bedeutung, wann und wo die Verstorbene zuletzt gesehen wurde.

Aus diesem besonderen Grund haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei beschlossen, sich mit einem Bild des Opfers an die Öffentlichkeit zu wenden. Foto: Polizei