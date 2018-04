Magdeburg-Theater spielt heute in Scharzfeld

Scharzfeld Das Magdeburg-Theater gibt heute Abend um 20 Uhr ein Gastspiel im Hoftheater im Hotel Harzer Hof in Scharzfeld. Aufgeführt wird Komödie „Das vergessene Nudelholz“: Hugo treibt Hannah in den Wahnsinn. Regelmäßig. Ständig. Immer. Er liest Zeitung, wenn sie putzen will. Isst Schokolade, wenn sie...