Osterfeuer mit Musik und Verpflegung

Am Ostersamstag ab 8 Uhr geht es mit dem Aufbau des Osterfeuers in Sieber los. Hierzu treffen sich viele fleißige Hände am Osterfeuerplatz im Tiefenbeekstal , ganz in der Nähe des seit letztem Jahr wieder eröffneten Freibades. Am frühen Abend wird das Feuer...