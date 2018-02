Entscheidung über Oberschule Hattorf ist vertagt

Für die Schüler und Eltern aus der Samtgemeinde Hattorf muss es sich wie ein wichtiger Etappensieg angefühlt haben: Die Mehrheitsgruppe im Kreistag konnte sich im Schulausschuss mit ihrem Antrag zur Schulentwicklungsplanung nicht durchsetzen. Demnach sollte die Aufhebung der OBS Hattorf um ein Jahr verschoben werden und der Herzberger OBS-Schulleiter Hanselmann kommissarisch die Leitung in Hattorf übernehmen. Dieser Antrag wurde mit den Stimmen von CDU, FDP, Linken und auch der stimmberechtigten Vertreter von Organisationen und Interessengruppen abgelehnt.

Eine Mehrheit fand dagegen der Antrag der FDP, die Entscheidung zu vertagen. Nun liegt die Sache zunächst in den Händen des Kreisausschusses, der am 6. März nicht öffentlich berät, bevor es dann am 7. März im Kreistag zur endgültigen Abstimmung über die Pläne der Kreisverwaltung kommt. Die Entscheidung des Schulausschusses ist für den Kreisausschuss und den Kreistag nicht bindend, es handelt sich um einen beratenden Ausschuss.

„Ich würde mir gern länger Zeit lassen, aber das Leben ist kein Wünsch-Dir-was.“ Marcel Riethig, Kreisrat

Riethig: Keine Perspektive für OBS

In der Ausschusssitzung hatte Kreisrat Marcel Riethig zunächst die Vorschläge der Verwaltung für die Oberschule Hattorf erläutert. Er wiederholte seine Feststellung, dass der Landkreis in die OBS-Außenstelle in Wulften „keinen Cent investieren“ werde und es ohne die Außenstelle keine Oberschule in Hattorf geben könne. „Eine Garantie zur Aufrechterhaltung der OBS Hattorf könnte höchstens über einen sehr kurzen Zeitraum gegeben werden.“ Er selbst sehe keine Perspektive für die Schule und wolle dem Kreistag „keine Experimente vorschlagen“, so Riethig. Mit Verweis auf die vakante Schulleitung sagt er: „Ich würde mir gern länger Zeit lassen, aber das Leben ist kein Wünsch-Dir-was.“

Der Vorsitzende des Schulausschusses, Karl Heinz Hausmann (SPD), gab Riethig bezüglich des Standortes Wulften Recht: „Die Außenstelle ist einfach nicht zu halten.“ Schon der Landkreis Osterode habe gesagt, dass 2018 eine Entscheidung getroffen werden müsse.

Ingrid Rüngeling von den Freien Wählern, die den erkrankten Lothar Dinges vertrat, plädierte dafür, dass noch einmal mit der Kommune gesprochen werde, zumal Samtgemeindebürgermeister Rolf Hellwig erklärt habe, die Schülerzahlen würden weiterhin für eine Zweizügigkeit der Schule reichen. „Wir stören die Infrastruktur des gesamten ländlichen Raumes drumherum“, sagte sie bezüglich einer Aufhebung der eigenständigen OBS Hattorf. Dr. Eckhard Fascher (Linke) fragte sie daraufhin, warum ihre Partei denn dann dem Antrag der Mehrheitsgruppe zustimme. mb