Eltern demonstrieren gegen Schulschließung

Ergänzend zu der Versammlung am Montagabend in der Aula der Hattorfer Oberschule, zu der die Elternvertreter der Schule eingeladen hatten, (wir berichteten) ruft die Elternschaft am Freitag, 23. Februar, zu einer offiziellen Demonstration gegen die Pläne der Kreisverwaltung zur Aufhebung der OBS auf. Die Demonstration wird von 10 bis 12 Uhr auf dem Hattorfer Schulhof stattfinden. Damit wollen die Eltern zeigen, dass sie die geplante Schließung nicht widerstandslos hinnehmen wollen. mel

