Yoga beim TVG

Hattorf Ab Donnerstag, 25. Januar, bietet der TVG Hattorf einen Yoga-Kurs für Einsteiger an. Der Kurs findet donnerstags von 19.45 bis 21 Uhr im Gymnastikraum der OBS statt. Informationen gibt es unter www.tvg-hattorf.de. Anmeldungen: Elke Gropengießer, Telefon 0162/4378651, oder per E-Mail an...