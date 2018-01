Herzberg Am Brandeinsatz am Freitag in der Jungfer Druckerei in Herzberg (wir berichteten) war neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Herzberg, Pöhlde, Scharzfeld und Lonau auch die Freiwillige Feuerwehr aus Sieber beteiligt. Dies teilte Uwe Bock, Ortsbrandmeister Herzberg und stellvertretender Stadtbrandmeister, mit.

