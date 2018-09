Briefpostzustellung nur noch per Zufall?

Wie zuverlässig die Briefpost in Bad Sachsa zugestellt wird, wird mir erst bewusst, seitdem ich eine Tageszeitung über diesen Weg seit Mitte August versuche zu beziehen: Per Zufall und mindestens 1 Mal pro Woche unterbleibt komplett die Zustellung. Anderntags kommt dann ein Sammelpack von der Lagerhalle in der Roßkopfstraße im Briefkasten an. Ob nun gewisse Bezirke oder Adressen in Bad Sachsa bevorzugt werden, kann ich als Außenstehender nicht beurteilen. Die Erinnerung sagt mir, dass auch in Bad Sachsa vor vielen Jahren die Post morgens und am Nachmittag täglich zugestellt wurde. Den stets freundlichen Zustellern selbst kann man keinen Vorwurf machen, aber den Vorgesetzten, die es nicht fertig bringen, für eine ausreichende und flexible Personaldecke zu sorgen. Somit kann ich nur andere Kommunikationswege nutzen oder alternative Dienste beauftragen.

Klaus Emmelmann, Bad Sachsa