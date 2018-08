Wie geht es mit der Pflege weiter?

Vor ein paar Tagen erhielt meine Mutter einen Vordruckbrief – ohne Datum – von einem örtlichen Pflegedienst. Es handelte sich hierbei um eine Kündigung zum 31. August. Da sie „nur hauswirtschaftliche Leistungen“ gebucht hat, sieht sich der Pflegedienst leider gezwungen, ihr zum 31. August zu kündigen. Der Eingangssatz lautete wie folgt: „Wie auch Sie sicherlich aus den verschiedenen Medien erfahren haben, leidet die Pflege an chronischem Mitarbeitermangel.“ Dieses ist ja schon seit längerer Zeit bekannt.

Ein Blick in den Vertrag bestätigte mir, dass der Pflegedienst den Vertrag ordentlich mit einer Frist von vier Wochen kündigen kann. Eine Rückfrage beim Pflegedienst gestaltete sich äußerst problematisch. Die Frage, wann meine Mutter den Brief bekommen hat, konnte ich nicht beantworten. Lapidar bekam ich die Aussage, dass ab dem 1. September sowieso keiner mehr kommt, da der Pflegedienst kein Personal mehr zur Verfügung hat. Auch wenn ich heute eine Kündigung zum 15. September erhalten würde, würde dies an der Tatsache nichts ändern, dass ab 1. September niemand mehr kommt. Ferner bekam ich die Auskunft, dass die anderen ortsansässigen Pflegedienste ebenfalls keine Kapazitäten mehr hätten, um die häusliche Versorgung durchzuführen.

Dieses stimmt mich sehr, sehr traurig. Die Tatsache, dass niemand mehr die hauswirtschaftliche Versorgung übernehmen kann, weil angeblich kein Personal mehr zur Verfügung steht, ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Umgang mit pflegebedürftigen Personen. Zum Schluss bekam ich noch die Antworten, dass der Vertrag ja sowieso nicht in Ordnung sei, da es sich ja um einen Pflegevertrag handeln würde und weiter, dass die Pflegekassen sowieso beabsichtigen, die hauswirtschaftliche Versorgung abzuschaffen. Der Chef wäre gerade in einer Besprechung, bei der es um diese Problematik ginge. Ich konnte daraufhin nichts mehr erwidern, und habe mir anschließend meine Gedanken gemacht, wie es mit der Pflege – nicht nur im Landkreis Göttingen, sondern überhaupt – weitergehen soll. Ich bin der Meinung, dass ich sicherlich für viele Betroffene zum Ausdruck bringen konnte, was viele zwar denken, aber die an der Situation leider nichts ändern können. Wir haben ja in Deutschland noch nicht genug Probleme. Nun haben wir wieder eins mehr.

Bernd Specht, Osterode