Wartungsarbeiten spotten jeder Beschreibung

Nun ist es Gewissheit. Das, was in den öffentlichen Besprechungen im Freiheiter Hof bei der letzten Sperrung des Butterbergtunnels bereits trotz intensiver Nachfragen der Anwohner der Hauptstraße in Freiheit heruntergespielt wurde, wird nun doch Wirklichkeit.

Laut Pressebericht soll der Butterbergtunnel im August 2018 für mindestens vier Wochen voll gesperrt werden. Das bedeutet für die Anwohner der Hauptstraße im Ortsteil Freiheit, dass sie über einen längeren Zeitraum vermehrt Autoabgase und Feinstaub einatmen dürfen. Glaubt denn der Leiter der Straßenbaubehörde, dass der Schwerlastverkehr die angebotene Umleitung nutzen wird? Die Erschütterungen durch den Schwerlastverkehr kennen die Anwohner noch von der letzten Sperrung. Dazu kommt wieder ein absolutes Parkverbot in der Hauptstraße. Welche Unannehmlichkeiten damit für die Anwohner verbunden sind, braucht man nicht weiter zu beschreiben. Diese sind hinlänglich bekannt.

Was hatte man versprochen damals im Freiheiter Hof? Dass der Butterbergtunnel eine Entlastung des Verkehrsaufkommens im Ortsteil Freiheit ist, bestreitet sicher niemand. Doch was mit den Wartungsarbeiten ist, die in regelmäßigen Abständen erfolgten, das spottet jeder Beschreibung. Die „neu eingestellten Kräfte“ für die Durchführung der Wartungsarbeiten bekamen Arbeitsverträge, in denen die Nachtarbeit vertraglich nicht festgelegt worden ist. Schade eigentlich, dass einer Straßenverkehrsbaubehörde noch nicht aufgefallen ist, dass der Tunnel zur Nachtzeit geringer befahren wird. Dann sollte man sich auch einmal darüber Gedanken machen, ob eine halbseitige Sperrung, wie es in letzter Zeit bei den Wartungsarbeiten eingerichtet wurde, nicht auch für diesen längeren Zeitraum sinnvoll und durchführbar ist.

Das Wegnehmen der vier großen Ventilatoren zur Belüftung des Tunnels war meiner Meinung nach von Anfang an ein Fehler, der von den örtlichen Feuerwehren aufgezeigt wurde. Müssen da eigentlich immer erst große Summen für irgendwelche Gutachten ausgegeben werden? Wenn man letztendlich doch zu der Erkenntnis kommt, die Belüftung muss sein. Der Einbau wird im kommenden Jahr wieder eine Sperrung für einen längeren Zeitraum erforderlich machen und die gleichen Probleme bereiten, wie in diesem Jahr.

Leider ist eine Sperrung für den Schwerlastverkehr aufgrund der Umleitungsregelung nicht möglich. Ich wäre aber trotzdem für ein Durchfahrtverbot in der Hauptstraße in Freiheit für Lkw über 7,5 Tonnen, ausgenommen der Linienverkehr der Buslinien und der Fahrzeuge für die Rettungsdienste, soweit sie nicht die Sonderrechte in Anspruch nehmen dürfen.

Noch mehr Leserbriefe zum Thema:

1. „Hunderttausende Euro in den Sand gesetzt“

2. „Wer veranlasst diese Steuerverschwendung?“