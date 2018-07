Hunderttausende Euro in den Sand gesetzt

Was Bürgermeister Becker im HarzKurier zum Besten gibt, ist doch reines leeres Stroh dreschen. So wie es Politiker machen, um ihr Wählervolk zu beruhigen. Ursachenforschung konsequent zu betreiben, gehört offensichtlich nicht dazu.

Die Ursache für dieses Butterbergtunnel-Dilemma besteht doch darin, dass irgendein Landesbeamter, wer genau, wollte man uns in der seinerzeit stattgefundenen Bürgerversammlung im Freiheiter Hof (22.7.2014) nicht sagen, den 393 Meter langen Butterbergtunnel gedanklich auf 400 Meter Länge hochgestuft hat. Erst jetzt war für die Generalrenovierung des Tunnels die vom Bundestag übernommene „EU-Richtlinie 2004/54/EG über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im transeuropäischen Straßennetz“ maßgebend. Allerdings sah die Fassung der EU vor, dass diese Mindestanforderungen erst ab einer Tunnellänge von 500 Metern gelten. Der Bundestag hatte jedoch bei der Übernahme dieser Richtlinie in deutsches Recht die maßgebliche Tunnellänge für Deutschland auf 400 Meter festgelegt.

Grundsatzfrage ist doch, aus welchem Grund (ein Unfallschwerpunkt war – und ist – der Tunnel bis heute nicht) wurde der Butterbergtunnel gedanklich auf 400 Meter hochgestuft, um bei der Planung für die Grundrenovierung diese Mindestanforderung-Richtlinie für den Butterbergtunnel beachten zu müssen.

Diese Frage ist doch besonders wichtig und unbedingt zu klären. Eine Klärung dieser Frage ist jedoch nicht möglich, wenn man mit dem Leiter der Straßenbaubehörde Goslar, die weisungsabhängig ist, ein Telefonat führt oder eine E-Mail dorthin richtet. Hier sind die obersten Dienstvorgesetzten gefragt, und das sind in diesem Zusammenhang der Landes-Verkehrsminister Althusmann, sowie der Ministerpräsident Weil.

Hier hätte die Stadt Osterode längst intervenieren und entsprechende Aufklärung anfordern müssen! Hunderttausende Euro sind aufgrund dieser sinnlosen Maßnahme in den Sand gesetzt worden, aber es ist ja nicht das eigene Geld der Verantwortlichen, sondern es handelt sich ja nur um Steuergeld! Durch die angeblich erforderlichen Wartungsarbeiten werden wöchentlich ja auch nur die betroffenen Bürgerinnen und Bürger belastet und das in alle Zukunft. „OHA um Berge voraus!“