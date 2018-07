Der Artikel wirft ein paar Fragen auf.

Sind diese Fördermittel Kredite oder Geschenke?

Und für was genau wird das Geld verwandt, es ist von einer Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur die Rede.

Werden die 1,28 Millionen Euro an die Wäscherei Kellner in Osterode in den Neubau der Wäscherei investiert?

Wem gehört dann die neue Anlage, anteilmäßig auch dem Staat oder bekomme ich Rabatt, wenn ich meine Tischwäsche zukünftig dort mangeln lasse?

Ich dachte bisher, die Wäscherei Kellner sei ein Wirtschaftsunternehmen mit Gewinnorientierung?