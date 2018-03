Bloß eine politische Absichtserklärung

„Sprecher Dirk Pejril begrüßt Planungssicherheit für die Eltern“ lesen wir in der Unterzeile des genannten Beitrags. Schuldezernent Riethig hatte erklärt, eine Unterschreitung von 29 Schülern in den fünften Klassen werde, anders als zuvor verkündet, doch nicht automatisch zur Aufhebung der Schule führen.

Doch was ist das? Ein Beschluss? Eine einklagbare Rechtsgrundlage gar? Oder nur eine generöse Absichtserklärung des Landrats?

Erinnern wir uns: Beschlossen hatte der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 6. März etwas anderes, nämlich dass Landrat Reuter bei weniger als 29 Schülern unverzüglich einen Aufhebungsantrag stellen werde. Dieser KA-Beschluss ist die einzige belastbare Rechtsgrundlage in dieser Frage. Was der Landrat nun hat verkünden lassen, ist eine bloße politische Absichtserklärung. Insbesondere mit Blick auf die avisierte Übertragung auf die Oberschulen Badenhausen und Bad Sachsa stellt sich die Frage, inwieweit solche Verlautbarungen nach Gutsherrenart eine politisch gewollte und rechtlich abgesicherte Stützung der Daseinsvorsorge im Altkreis Osterode zu ersetzen vermögen – insbesondere vor dem Hintergrund der erfolgten unsoliden „Elternbefragung“ als wenig tauglicher Grundlage für eine noch zu erstellende Schulentwicklungsplanung.

Dazu passt die erfolgte „Umleitung“ von Mitteln für die OBS Badenhausen und die Wartbergschule ans HEZ gem.

Drucksache 0064/2018 in der Kreistagssitzung vom 7. März. Selbst wenn diese „Restmittel“, wie öffentlich erklärt, im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr hätten verwendet werden können, wäre es ein wichtiges politisches Signal gewesen, das Geld für 2019 „im Topf“ zu lassen, um deutlich zu machen: „Wir wollen diese Schulen erhalten und stärken“. Doch dazu war leider auch die CDU-Kreistagsfraktion nicht bereit, die in der aktuellen Wahlperiode bisher kein erkennbares Profil zugunsten des Altkreises Osterode gezeigt hat.