Osterode wird seiner Hauptattraktion beraubt

Osterode ist insgesamt eine ohnehin nicht besonders attraktionsreiche Stadt, so dass man sich über jede(n) Bürger/in gleich welchen Alters freuen sollte, die ihre bzw. der seine Freizeit hier verbringt und somit auch entsprechend Geld hier ausgibt, was noch vielmehr für Gäste von außerhalb gilt. Wenn das Aloha wie angedacht „abspeckt“, wird Osterode quasi seiner Hauptattraktion beraubt.

Hierbei darf das Aloha auch nicht isoliert betrachtet, sondern muss in puncto Attraktivität vor allem mit der regionalen Konkurrenz in Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Seesen gesehen werden. Wenn die Schrumpfung wie beschrieben erfolgt, werden viele Familien, für die die Spaß- und Betreuungsfaktoren im Vordergrund stehen, eher in eins der genannten Bäder fahren, als wie bisher ins Aloha, von Gästen aus dem Umland ganz zu schweigen. So würde Osterode einen hohen Preis zahlen müssen für u.a. auch in den letzten Jahren versäumte Maßnahmen, die zumindest dem Erhalt des Hallenbades hätten dienen können.