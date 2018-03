Offensiv auf politische Auseinandersetzung einstellen

Rainer Härtl hat recht, wenn er in seiner Kolumne lobt, dass die Hattorfer OBS-Initiative erfolgreich gekämpft hat. Gleichwohl sollte man nicht der Illusion verfallen, nun sei das Gespenst der Demontage unserer Daseinsvorsorge im Altkreis Osterode vertrieben. Es gilt, sich offensiv auf eine politische Auseinandersetzung einzustellen, die sich über Jahre erstrecken kann.

Der Schulelternrat der OBS Badenhausen tut das, wie der HarzKurier am Sonnabend berichtete, und das ist vernünftig so – umso mehr, da selbst Kommunalpolitiker aus dem Altkreis wie Dr. Andreas Philippi an der desaströsen Schulschließungsdoktrin festhalten, die von Beginn an falsch war. Philippi am 6. März im HarzKurier: „Seit vielen Jahren wurde nicht in das Gebäude in Wulften investiert und die Bauunterhaltung auf ein Minimum reduziert. Das hat der Kreistag des Altkreises Osterode 2013 so beschlossen, in der klaren Absicht, die Außenstelle Wulften auslaufen zu lassen.“

Ich darf darauf hinweisen, dass ich in der damaligen Abstimmung als einziger Kreistagsabgeordneter die kontrollierte Demontage des Standortes Wulften nicht mitgetragen habe. Damit will ich mich nicht brüsten, sondern sehr deutlich machen, dass schon vor fünf Jahren die aktuelle Entwicklung erkennbar war, wenn man sie erkennen wollte. Ich hatte davor auch gewarnt – nicht nur in Kreistagsreden.

Vielleicht hätten einfach ein paar mehr Leute zuhören sollen...