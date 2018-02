Schulschließung ist nicht begründet

Mit Verständnislosigkeit haben Lehrer, Eltern und Schüler der OBS Hattorf auf die Planungen des Landkreises Göttingen reagiert, die OBS Hattorf aufzulösen, den Standort Wulften zu schließen und den Standort Hattorf mit der OBS Herzberg fusionieren zu wollen. Bis zur Berichterstattung war den Betroffenen von derartigen Plänen nichts bekannt. Umgesetzt werden soll das Vorhaben schon mit dem Schuljahreswechsel im August. Jetzt wird weit entfernt in Göttingen per Federstrich über die schulische Entwicklung unserer Kinder entschieden – nur auf welcher Grundlage?

Wenn ich diesen Vorgang zunächst etwas mit Distanz betrachte, kann ich feststellen: Die Überprüfung von Schülerzahlen, Klassen- und Jahrgangsstärken muss sicherlich ständige Aufgabe des Schulträgers sein. Hier über notwendige Maßnahmen angesichts des demografischen Wandels, der insbesondere Südniedersachsen trifft, einen politischen Diskussionsprozess einzuleiten, ist Pflicht einer ordnungsgemäß funktionierenden Verwaltung, die letztlich für einen sparsamen Einsatz der Steuermittel zu sorgen hat. Dass dabei im Einzelfall auch Standort- oder sogar Schulschließungen in Betracht gezogen werden müssen, um sinkenden Schülerzahlen Rechnung zu tragen und Synergieeffekte zu erschließen, liegt nahe.

Wo liegt also hier das Problem?

Derart sinkende Schülerzahlen haben wir in der OBS Hattorf aktuell (noch) nicht. Die Planungen beruhen lediglich auf vagen Prognosen, die der Landkreis – ausweislich der Vorlage für die politischen Gremien – aus den Ergebnissen einer Elternumfrage ableitet: „Schulentwicklungsplanung auf Basis der Elternbefragung“ nennt das der Landkreis.

Aus den Antworten der Eltern schulpflichtiger Kinder auf die Frage, welche Schulform die Erziehungsberechtigten für ihr Kind gern wählen wollen, wenn sie die freie Wahl hätten, und an welcher der vorhandenen Schulen sie ihr Kind in Klasse 5 voraussichtlich anmelden werden, nunmehr seitens des Landkreises eine Entscheidungsvorlage zur Schließung des Standortes Wulften und Auflösung der OBS Hattorf abzuleiten, ist nicht nachvollziehbar!

Je geringer die Zahlenbasis, desto weniger belastbar sind Prognosen. Niedrige zweistellige Zahlenwerte selbst bei Rücklaufquoten von über 50 % hochzurechnen, muss zu kritischen Ungenauigkeiten führen. Die Umfrage mag in der Gesamtbetrachtung den Anspruch „repräsentativ“ erfüllen, in Bezug auf kleinräumige Betrachtungen gewiss nicht.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier vielmehr die „geografische Regel“ greift: Je distanzierter die Entscheidung, desto geringer die Betroffenheit. Die Kritiker der Kreisfusion müssen sich bestätigt fühlen, dass „Göttingen“ den Blick für den Altkreis verlieren würde.

Den Eltern dürfte und konnte die Tragweite der Beantwortung des Fragebogens kaum bewusst gewesen sein. Dass mit den Antworten derart kurzfristige Weichenstellungen verbunden werden könnten, war nicht erkennbar.

Es steht doch zu erwarten, dass Eltern von vornherein eher nicht geneigt sind, eine Schulform unterhalb des Gymnasiums für ihr Kind „prognostisch zu wählen“, wo doch Eltern eher dazu neigen, ihre Kinder höher einzuschätzen.

Es ist auch keine neue Erkenntnis, dass eine durchaus spürbare Zahl von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums gerade ab Klasse 7 die Schulform wechselt, wenn vielleicht doch eine überfordernde Schulform gewählt wurde. Derartige Einflussgrößen spielen bei den Betrachtungen aber bislang anscheinend keine Rolle, zumindest ist das nicht erkennbar.

Der Landkreis bezieht sich in seiner Vorlage für die politischen Mandatsträger auf § 106 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes, nach dem die Schulträger verpflichtet sind, Schulen zu schließen oder zusammenzulegen, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies erfordert. Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber hier auch auf derart wackelige Prognosen abstellen wollte. Zumindest halte ich es für angezeigt, eine derartige Entscheidung mit zeitlichem Vorlauf in der Umsetzung zu treffen und zugleich die tatsächlichen Schülerzahlen zur Validierung zu evaluieren. Schulleiter Klaus Wagner wird Recht haben, dass „… man die Schule noch mindestens vier Jahre so wie bisher weiterbetreiben …“ könnte.

Der Vorgang sorgt bei mir für ungläubiges Kopfschütteln. Insbesondere die Samtgemeinde Hattorf zeichnet sich bislang durch eine vergleichsweise gesunde Infrastruktur und einen noch zu vernachlässigenden Leerstand an Immobilien aus, weil auch alte Immobilien durch zuziehende Familien bisher eine Nachnutzung erfahren konnten. Es ist zu befürchten, dass Politik hier völlig falsche Impulse setzt. Ich würde mir wünschen, dass der Landkreis und die politischen Gremien vor solchen Entscheidungen die Betroffenen einbeziehen und mitnehmen. Diese Defizite sind es, die zu Politikverdrossenheit und Misstrauen gegenüber Verwaltungshandeln führen.