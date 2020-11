Maskenpflicht: Eine Kleinigkeit

Kollektives Deja-vu: Wir sind wieder im Lockdown, wieder in dieser seltsamen Situation wie im Frühjahr. Die Gaststätten mussten wieder schließen und auch andere Gewerbetreibende trifft es hart. Sie werden gezwungen, für uns ein großes Opfer zu bringen. Und wir anderen müssen Masken tragen, im Supermarkt ohnehin und jetzt auch in den Innenstädten von Bad Lauterberg, Osterode und Herzberg. Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit, finde ich.

Dass die Corona-Vorschriften von den Behörden kontrolliert werden, finde ich wichtig. Und Verstöße sollten bestraft werden, wenn Ermahnungen nicht ausreichen. Nachlässigkeiten können sicher mal vorkommen. Aber wer aus Ignoranz oder einer seltsamen Haltung des Widerstands gegen die Obrigkeit meint, man müsse sich den Schutzmaßnahmen verweigern, soll ruhig ein saftiges Bußgeld zahlen. Denn jeder einzelne, der sich nicht fügen will, untergräbt die gemeinsame Anstrengung, die Krise zu bewältigen.

Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen und aus dem Lockdown wieder herauszukommen. Wir schulden es den besonders gefährdeten Menschen und auch den Gewerbetreibenden. Masken sind ein ebenso simples wie effektives Hilfsmittel. Im Augenblick sind die Fallzahlen im Altkreis Osterode niedrig, man muss wahrlich nicht in Panik ausbrechen, aber es ist eine trügerische Sicherheit. Ich erinnere mich noch genau an die schrecklichen Ereignisse vom Frühjahr, etwa in Herzberg.