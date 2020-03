Die Online-Chance für lokale Hilfe

„Vielleicht springen noch andere auf den Zug auf und helfen ihren örtlichen Betrieben – ganz gleich was – durch diese schweren Zeiten.“

Der Bilshäuser Patrick Borgmeyer hat einen kreativen Weg gefunden, die lokale Gastronomie auch in Zeiten von Corona zu unterstützen – ganz im Rahmen der verordneten Sicherheitsmaßnahmen. So hat jeder die Chance, seiner örtliche Gaststätte zu helfen, ohne sich der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen – und so vielleicht dazu beizutragen, dass das Lokal im Ort auch nach der Corona-Krise wieder öffnen kann. Borgmeyer hat gezeigt, wie es gehen kann – und dass derartige Aktionen ankommen.

Vielleicht springen noch weitere Personen auf den Zug auf und nutzen die Online-Chance, ähnliches zu initiieren und auf digitale Weise auch ihren örtlichen Betrieben – ganz gleich, um welche es dabei geht – durch diese schweren Zeiten zu helfen.