Das Land macht wieder auf

Deutschland und insbesondere unser Bundesland Niedersachsen machen wieder auf, sprich erlauben Lockerungen von den coronabedingten Einschränkungen. Niedersachsens Weg zum neuen Alltag mit Corona ist in einen Fünf-Stufen-Plan gegliedert. Die ersten beiden Stufen sind – wie berichtet – bereits gültig mit Lockerungen beispielsweise in Handel und Dienstleistung, Tourismus und Gastronomie, Bildung, Sport und Freizeit. Stufe 3 soll ab dem 25. Mai gelten mit weiteren Lockerungen unter anderen im Hotelbetrieb oder bezüglich des Präsenzunterrichts an den Schulen.

So jagt eine Nachricht die nächste, nahezu täglich gibt es eine neue Top-Meldung. Aktuelles Beispiel: „Wie Deutschland die Grenzen öffnet“. Einige Menschen behaupten, der Grund für die Lockerungen sei nicht die Disziplin der Bürger, was das Einhalten der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie der Kontaktbeschränkungen betrifft, sondern die spürbar kippende Stimmung in der Bevölkerung. Frust kommt auf.

Frust oder Ärger bis hin zu Wut kommt aber auch bei den Menschen auf, die sich aufgrund der zügigen Lockerungen jetzt fragen, ob die ganze Corona-Krise möglicherweise gar nicht so gefährlich sei wie anfangs befürchtet. Gerade weil aktuell zig Menschen in Kurzarbeit sind und viele Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Dennoch sollten wir nach den strengen Maßnahmen zur Virus-Abwehr mit den jetzt folgenden Aufhebungen der Beschränkungen maßvoll umgehen, damit die Euphorie nicht zu einem neuen Shutdown führt.