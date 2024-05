Steina. Neuer Verein aus Steina bietet ein All-Inclusive-Paket für den persönlichen Weg aus der Energiekrise. Das Beste: Hilfe erhält jeder.

Energiekrise, Kostenexplosion, Versorgungssicherheit - Schlagworte bzw. Themen, die den Menschen im Südharz zum Teil Sorgen bereitet, manchmal sogar nerven. Vor allem zwei Fragen treiben die meisten um: „Kann ich mir das leisten - und wie stelle ich es überhaupt an?“ Antworten auf diese und weitere Fragen will der neue Verein „Energieversorgung Steina“ geben. Aber nicht nur das. Aktive Hilfe will man im Südharz bieten. Als erste größere Aktion nach der Gründung findet am 21. Mai eine kostenfreie Infoveranstaltung statt. Im Fokus stehen hier Balkonkraftwerke, aber auch andere Themen. Darum geht es genau.

Datum, Themen und mehr: Alles Wichtige zum Infoabend im Südharz:

Der Infoabend findet am 21. Mai ab 18 Uhr in der Dorfstube Steina, Am Kirchplatz, statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Interessierten offen.

Ein wichtiges Thema wird ein Vortrag über den Einsatz eines Balkonkraftwerks sein, denn diese Art der Photovoltaik ist schnell, einfach und günstig einsatzbereit. Mit dem Ende April in Kraft gesetzten Solarpaket 1 der Bundesregierung und dem allgemeinen zu sehenden Preisverfall für die Komponenten hat diese Form der Energiegewinnung noch einmal an Attraktivität gewonnen.

Vermutlich werden auch noch Vertreter der Firma Ansvar 2030, die bereits die Stadt Bad Sachsa bei Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität berät, einen Vortrag halten.

Ferner wird es noch Informationen rund um den Verein Energieversorgung aus Steina und dessen Projekte geben. Denn man hat noch einiges vor. Unter anderem plant man, ein Nahwärmenetz inklusive eigenem Kraftwerk im Südharz aufzubauen, aber auch den Menschen aktiv zu helfen. „Von der Idee bis Umsetzung werden wir gerne unterstützen“, betonen der Vorstand ausdrücklich.

Wer kann Mitglied im neuen Verein im Südharz werden?

Jeder kann Mitglied werden. Es müssen also nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner aus Steina sein, alle Interessierte sind willkommen

Ansprechpartner sind die drei Vorstände Oliver Lehmköster, Olaf Zaulig und Rüdiger Bente für alle Interessierten

Erneuerbaren Energien: Garfik zur Entwicklung Bruttostromerzeugung in Deutschland“. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Was sind die Vorteile Mitglied zu werden?

Die Mitglieder sollen Informationen erhalten

Es soll ein Nahwärmenetz für Steina, voraussichtlich mit einer Anlage für Biogas oder auch Solarthermie entstehen

Es können gemeinsame Käufe getätigt werden, beispielsweise Sammelbestellungen für Balkonkraftwerke

Es soll ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energiewende geschaffen werden

Es wird auch praktische Hilfe geben, beispielsweise beim Stellen von Förderanträgen oder aber der Einrichtung von Balkonkraftwerken

Wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben?

Ja. Als Jahresbeitrag ist auf der Gründungsversammlung die Summe von 25 Euro festgelegt worden

