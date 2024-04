Steina. Schluss mit explodierenden Kosten bei Strom und Heizung im Südharz: Dieses Dorf will unabhängig werden. So kann man mitmachen.

Strom erzeugen, Energie für die Heizung produzieren - ganz einfach die Energiewende schaffen - und das so schnell es geht hier im Südharz. Exakt das ist das Ziel für einen möglicherweise historischen Termin in Steina. In dem Stadtteil von Bad Sachsa findet am 8. April um 19 Uhr in der Dorfstube Steina, Am Kirchplatz 1, die Gründungsversammlung des neuen Vereins „Energieversorgung Steina“ statt. Die Verantwortlichen Olaf Zaulig, Rüdiger Bente und Frank Kellner erklären im Gespräch mit dem Harz Kurier, wie der Ort zum Vorreiter für die gesamte Region werden könnte, welche Projekte man konkret plant - und welche Hilfe sie den Menschen im Südharz damit vermitteln wollen.

Die Energiewende schaffen - ein Satz den man öfter hört. Was aber genau soll das für Steina bedeuten?

Ganz einfach gesagt: Hilfe zur Selbsthilfe soll geboten werden, von Menschen aus dem Dorf für unser Dorf.

Und wie soll diese Hilfe praktisch aussehen?

Das ist breit gefächert. Allen voran wollen wir Informationen bieten, um bei den Menschen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Energiewende zu schaffen. Aber es geht ebenso auch um Praxis. Beispielsweise könnte man Sammelbestellungen für Balkonkraftwerke vornehmen - und den Menschen aufgrund unserer eigenen praktischen Erfahrungen dabei helfen, diese aufzubauen und einzurichten. Es geht aber auch um große Projekte, die Steina helfen sollen, autark zu werden. Allen voran den Aufbau eines Nahwärmenetzes. Hier könnten wir uns eine Anlage mit Biogas, aber auch Solarthermie vorstellen.

Ein eigenes Nahwärmenetz für ein Dorf im Südharz? Klingt gut, aber auch teuer.

Keine Frage ist das Projekt ambitioniert, aber die Kommunen müssen ohnehin ein Plan für die Wärmeversorgung vorlegen. Wir wollen aber nicht warten, bis vonseiten der Stadt, des Landes oder Bundes etwas passiert. Wir wollen vor Ort selbst bestimmen, was passieren soll. Natürlich wollen wir dabei mit der Stadtverwaltung ebenso zusammenarbeiten wie auch mit der Harz Energie als Energieversorger. Es geht hier nur miteinander und nicht gegeneinander.

Ist denn genug Interesse für ein solches Projekt bzw. einen solchen Verein in Steina vorhanden?

Auf jeden Fall. Wir haben im Vorfeld an die Haushalte im Ort Fragebögen verteilt, um nachzuhaken, was die Menschen sich wünschen im Bereich Energiewende, aber vor allem auch, ob sie im Verein mitmachen würden. Bei einem solchen Projekt lebt man davon, dass sich die Menschen engagieren. Durch die Fragebögen sahen wir uns aber bestärkt weiterzumachen. Es gab 60 positive Rückläufer von Haushalten. Für uns das Signal weiterzumachen.

Erneuerbaren Energien: Garfik zur Entwicklung Bruttostromerzeugung in Deutschland“. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

Die Kostenfrage hatten wir vorhin schon beim Wärmenetz. Viele Menschen fürchten aber auch zu hohe Kosten, beispielsweise bei der Installation einer Photovoltaik-Anlage. Was sagen Sie denen?

Es gibt immer eine Lösung. Man kann bereits mit einem kleinen Balkonkraftwerk für wenig Geld anfangen, seinen eigenen Strom zu erzeugen. Es geht darum, Lösungen zu finden, die für jeden passen. Und wir wollen ja auch helfen, egal ob der Beantragung von Fördergeldern oder aber dem Einrichten. Die Menschen können auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen bzw. die Informationen, die wir recherchiert haben.

Wer kann Mitglied im Verein werden?

Jeder. Es müssen also nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner aus Steina sein. Jeder Interessierte ist uns willkommen.

Kurz, knapp, krass informiert: HK Kompakt, der Newsletter vom Harz Kurier, fasst die wichtigen News aus Osterode und dem Südharz zusammen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!