Neuhof. Großer Erfolg für den Südharz: Der Fanfarenzug Neuhof sorgt für Musik bei Top-Karnevalsumzügen. Hier sind sie im TV & Stream zu sehen.

Er ist der größte Karnevalsumzug in Norddeutschland– der „Schoduvel“ in Braunschweig an diesem Sonntag, 11. Februar, zu dem 300.000 Zuschauer erwartet werden. Den passenden Sound, nach dem die Närrinnen und Narren laufen, liefern seit mehr als drei Jahrzehnten die Musikerinnen und Musiker vom Fanfarenzug Neuhof. Bei ihrer mittlerweile 32. Teilnahme an der Traditionsveranstaltung führen die Spielleute aus dem Südharz wie seit vielen Jahren den Umzug in der Löwenstadt als 1. Musikzug im Sonderblock an.

Auftritte der Musiker aus dem Südharz werden live im Fernsehen übertragen

Zu sehen sind die Mitglieder auch wieder im TV, ab 13 Uhr überträgt das NDR-Fernsehen live den Umzug.

Feiern mit dem Fanfarenzug Neuhof: Unsere Bilder vom Oktoberfest

Für den Fanfarenzug Neuhof ist das aber noch nicht der Höhepunkt ihrer Karnevalsauftritte in diesem Jahr. Ohne lange Verschnaufpause geht es bereits um 3.30 Uhr am Rosenmontag, 12. Februar, mit dem Bus für die Musikerinnen und Musiker aus dem Südharz nach Köln. Nach ihren gelungenen Auftritten in den Jahren 2020 und 2023 erhielt der Verein wieder die Einladung, um am größten Rosenmontagsumzug Deutschlands teilzunehmen.

Herausforderung: Diese Strecke muss der Fanfarenzug Neuhof in Köln bewältigen

Die Neuhofer werden dabei in der Mitte Zuges ihre Aufstellung nehmen. Die Teilnahme ist eine große Herausforderung für die Musikerinnen und Musiker, gilt es doch eine Strecke von 8,5 Kilometern in fünf Stunden musikalisch zu begleiten. Getragen werden die Harzer dabei sicher wieder von der besonderen Stimmung, da eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand erwartet werden. Der Kölner Rosenmontagszug wird ab 9.30 bis 15 Uhr live im WDR-Fernsehen gezeigt oder kann online im WDR-Livestream verfolgt werden.

