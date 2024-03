Osterode. Zum Kreisliga-Rückrundenstart sind nur zwei der fünf Altkreis-Teams gefordert, der SSV Neuhof und der VfB Südharz. Die Spiele in Hattorf und Eisdorf fallen aus.

Nach zahlreichen Trainingseinheiten und Testspielen in der Vorbereitung auf die Rückrunde geht es am Sonntag für die Fußball-Kreisligisten endlich wieder um Punkte. Allerdings müssen mit dem FC Eisdorf, FC Merkur Hattorf und SC HarzTor gleich drei der fünf Teams aus dem Altkreis noch etwas warten, ihre Partien wurden abgesagt. So spielen nur der SSV Neuhof gegen den FC Seebern und der VfB Südharz beim TSV Dramfeld. Anpfiff der Partien ist um 15 Uhr

SSV Neuhof – FC Seebern. Mit Joachim Zeh als neuem Trainer startet der SSV Neuhof in die Rückrunde. Gegen den FC Seebern will man am heimischen Kranichteich direkt erfolgreich starten, um den Abstand nach unten auszubauen. Die Gäste vom Seeburger See stehen sieben Punkte hinter dem SSV auf Platz elf, die Gastgeber sind Achter. Ob tatsächlich gespielt werden kann, entscheidet sich allerdings erst kurzfristig.

TSV Dramfeld – VfB Südharz. Beim Aufsteiger in Dramfeld startet der VfB Südharz in die Rückrunde. Beim Tabellenzwölften ist der VfB Favorit und will mit einem Auswärtsdreier den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Im Hinspiel tat sich Südharz zwar schwer, am Ende gewann man aber knapp mit 4:3. Mit einem weiteren Erfolg würde man sich weiter oben festsetzen.

Das Heimspiel des FC Eisdorf gegen den TSV Groß Schneen fällt witterungsbedingt ebenso aus wie das Altkreis-Duell zwischen dem FC Merkur Hattorf und dem SC HarzTor. In beiden Fällen sind die Plätze noch nicht bespielbar.

