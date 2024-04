Bad Sachsa. Einkaufen gehen, Lebensmittel spenden, die Tafel im Südharz unterstützen – hier ist ein Konzept, bei dem jeder mitmachen kann.

„Gemeinsam Gutes tun“ – unter diesem Titel findet am 19. und 20. April in Bad Sachsa eine besondere Benefizaktion für die Tafel in der Uffestadt bzw. für deren Kundinnen und Kunden statt, bei der jeder ganz einfach mitmachen kann. Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade erklärt, worum es geht: „Die Auszubildenden Verwaltungsfachangestellten im Landkreis Göttingen führen für die Tafeln in der Region das Projekt durch.“ Unter anderem profitiert dabei auch die Tafel im Südharz von dem Engagement. „Die Auszubildenden freuen sich auf zahlreiche Spenden“, ergänzt der Verwaltungschef.

Wann findet die Aktion für die Tafel in Bad Sachsa statt?

Die Aktion findet am Freitag, 19. April, im Rewe-Markt Porombka von 16 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 20. April, im Edeka-Markt Schwarz von 8 bis 12 Uhr statt.

Wie kann ich bei der Benefizaktion mitmachen?

Interessierte Spenderinnen und Spender können bei ihrem Einkauf am Aktionstag im Markt einen (oder auch mehrere) Artikel mehr kaufen - und diesen dann für die Tafel in Bad Sachsa spenden.

Die Gruppen der Auszubildenden sammelt diese dann ein.

Blick in die Regale mit Lebensmitteln der Tafel Bad Sachsa. © FMN | Thorsten Berthold

Wie kann ich die Tafel im Südharz außerhalb der Aktionstage unterstützen?

Das Team der Tafel nimmt neben Geldspenden, für die Quittungen ausgestellt werden - und die auch per Paypal möglich sind, auch Sachspenden entgegen.

Empfohlen werden hier Nudeln, Reis, Konserven oder Lebensmittel mit langer Haltbarkeit und fester Verpackung.

Abgabetage für Spenden sind montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr im Gebäude der Tafel in der Kirchstraße 20. Es wird gebeten, sich im Vorfeld bei den Verantwortlichen zu melden und Sachspenden nicht einfach abzulegen.

Auch das Team der Tourist-Info Bad Sachsa sammelt Spenden für die Tafel

Wer will, kann auch Unterstützer werden.

Mehr zur Tafel in Bad Sachsa und deren Arbeit:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.